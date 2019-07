Barbosa acepta el reto por un puesto

Luego de haber comenzado el torneo con el pie derecho al derrotar a los Bravos de Juárez, el joven canterano de los rojinegros del Atlas, Diego Barbosa, se dijo listo para demostrar lo aprendido durante su última etapa fuera del equipo tapatío, además de sentirse preparado para pelear por un lugar como titular en el equipo de Leandro Cufré.

“Me siento feliz, estoy en el equipo que me formó y eso me deja tranquilo. Me tocó salir a buscar una oportunidad, pero siempre pensé en regresar. Ahora estoy aquí, valoro lo que es estar fuera de la institución y lo que es este club. Estuve con una figura muy grande (Diego Maradona), pero ahora estoy en Atlas y en eso debo enfocarme. Fue una gran experiencia, más allá de lo que jugué, pero me tocó regresar”, comentó el lateral por derecha.

El canterano rojinegro reconoció que la disputa por un puesto en el 11 inicial de los Zorros será con el también defensa lateral Ismael Govea, aunque aseguró que será una competencia sana que servirá para el crecimiento de ambos.

“A Ismael Govea lo conozco muy bien, crecimos juntos en toda la formación de Fuerzas Básicas, nos la llevamos muy bien, pero va a ser una competencia buena y sana entre los dos”.

Barbosa destacó la labor del equipo en su debut en el Apertura 2019, ya que siempre empezar un nuevo certamen con un triunfo siempre será lo mejor, pero ahora deberán enfocarse en obtener un nuevo triunfo en su visita ante el Morelia.

“Arrancar ganando fue lo mejor que nos pudo haber pasado, sea como sea, se ganó y ahora debemos pensar en Morelia. Todos los equipos son duros, cualquier equipo es complicado como local, por eso debemos enfocarnos en los tres puntos, dar todo para seguir con el buen inicio”.

El canterano atlista, que es una de las incorporaciones para este torneo, disputó los 90 minutos del encuentro en casa, mismo en el que salió aplaudido por la afición rojinegra.