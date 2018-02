¿No descenso?

La propuesta está sobre la mesa y, desde el mismo instante en que apareció, incendió las estructuras del futbol mexicano.

Ya no fue suficiente la protección del porcentaje para evitar descensos. Ahora, los dueños de equipos de la Liga MX buscan eliminar el sistema de ascenso y descenso.

Sin quedar muy claros los motivos ni la forma como se llevaría a cabo este proceso —hoy debe presentarse la propuesta formal—, el tema causó revuelo.

Los principales perjudicados son los equipos del Ascenso MX, que perderían su razón de existir, así como más de 350 futbolistas que militan en el circuito de plata del futbol mexicano.

Mientras en la Primera División poco se habla del asunto, en la Liga de Ascenso las manifestaciones pasaron de las declaraciones a las protestas en la cancha, donde en todos los cotejos de la última jornada, los equipos no movieron la pelota hasta transcurridos 40 segundos del silbatazo inicial.

El tema además ya se politizó, pues gobiernos estatales que apoyan a escuadras de la Liga de plata han expresado su inconformidad ante la posibilidad de que el futbol profesional abandone sus terruños.

El asunto puede tener su punto de efervescencia hoy al ser presentado el proyecto, o terminar de tajo ante la inconformidad que ha causado.

Luego del reguero de pólvora que causó la propuesta, la semana pasada el titular de la FMF, Decio de María, aseguró que la propuesta de eliminar el descenso y ascenso en la Liga MX va en contra del espíritu del futbol.

Por cierto, ayer el Atlético de Madrid informó que podría retirar su inversión en México, preocupado por la noticia de abolir ascenso y descenso. Los Colchoneros apoyan económicamente el Atlético San Luis.

EL INFORMADOR consultó a dos expertos en marketing sobre el perjuicio o beneficio de eliminar el descenso y el ascenso, y sus puntos de vista son contundentes.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Elimina la competitividad

Gerardo Molina (CEO de Sport Marketing)

El querer instalar ese nuevo modelo le hace mucho daño al futbol mexicano y en realidad le hace mucho daño a la dinámica del futbol en general, porque lo fundamental es que los equipos se esmeren en el campo de juego y en el campo comercial por ser competitivos, así que instalar este modelo es eliminar por decreto la verdadera y auténtica competencia, en la cual el que mejor hace las cosas en la cancha y en lo económico debe permanecer y los que no hacen las cosas como corresponde en el terreno de futbol y en lo económico, claro que tienen una penalización, que es descender de categoría.

El ascenso y el descenso está instalado en todo el futbol mundial. Lo que creemos que se está eliminando, en un tema de fondo, es la competitividad, que en realidad es lo que hace bonito al futbol. La Liga más prestigiosa y la que mejor funciona económicamente y que es totalmente brillante, es la Bundesliga de Alemania; ahí vemos que los últimos de la tabla descienden a Segunda División, pero la economía y el sistema ahí funciona muy bien e incluso hay muchos juveniles, funcionan las Fuerzas Básicas.

Defiende a equipos grandes

Roy Campos (presidente de Consulta Mitofsky)

A mí no me gusta que suspendan el descenso, no le encuentro ningún beneficio. Yo creo que hay formas mejores de activar lo que ellos quieren, pero eso de suspender el descenso quita incentivos a los equipos pequeños, le quita el incentivo de invertir, de reforzarse, de jugársela todo, porque sé que no habrá descenso, ya me preocuparé en otros años. Esto es en beneficio de una Liga dominada por unos cuantos, porque el incentivo que tenían los equipos pequeños para reforzarse es mantenerse en la categoría, mientras no lo tengan, los equipos grandes van a seguir dominando la Liga. Esto es para defender a los equipos grandes.

La afectación principal es en la competencia. Los equipos pequeños no tienen ningún incentivo de reforzarse y volverse poderosos, porque siguen con su negocio, pueden seguir siendo un equipo de media tabla para abajo sin estar peligro de descender y los equipos grandes, los que gastan y buscan siempre el campeonato van a seguir reinando. No vamos a ver más sorpresas como lo vimos en la coronación de Xolos, o aquella Final a donde llegó Querétaro. Creo que si eliminan el descenso estamos destinados a una Liga más mediocre.

Para entender el tema en 4 pasos

• Los dueños de equipos de la Liga MX pretenden suspender el descenso y por consiguiente el ascenso durante mínimo cuatro años. Las razones que esgrimen son la poca capacidad del circuito de plata para tener equipos competitivos en Primera División, y la necesidad de proteger las inversiones de los equipos de primera categoría.

• Al no existir la posibilidad de jugar en Primera División, la Liga de Ascenso no tendría razón de existir.

• Al desaparecer la Liga de Ascenso, más de 350 plazas de futbolistas profesionales desaparecerían, sin contar los empleos que genera cada club de futbol del Ascenso MX.

• Plazas que se han consolidado en la Liga de plata y donde el futbol tiene funciones sociales se quedarían sin el escaparate de la antesala de la Primera División.

LAS VOCES

Opiniones de directivos de equipos de Ascenso MX

“Nos darían el tiro de gracia a todos los equipos que formaron el Ascenso MX. No es concebible lo que se quiere hacer (abolir el descenso por cuatro años en la Liga MX) y el jugador es el más perjudicado”.

José Gabriel Lavín, presidente del Atlante

“Me parecería muy lamentable porque creo que estarían matando a la Liga de Ascenso, de hecho creo que tendrían que cambiarle el nombre; si no hay ascenso no podría llamarse Liga de Ascenso. Sería lamentable que nos cierren la puerta después de todo lo invertido”.

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros

“Es una noticia que genera dudas, así como inconformidad y hasta sorpresa. Es lamentable que intenten quitar las aspiraciones legítimas que tiene un club para mejorar, este tipo de propuestas no sólo mata el espíritu competitivo del futbol, sino también resta valor a lo deportivo y económico de los equipos”.

José Antonio Núñez, presidente de Dorados

“No estoy de acuerdo. Como presidente de Venados Yucatán no voy a permitir que nuestro equipo no tenga la posibilidad de subir a Primera División, pues considero que el proyecto a eso se dirige. En primera instancia, lo que buscamos es lo mejor para el futbol en nuestros estados”.

Rodolfo Rosas Cantillo, presidente de Venados de Mérida

“Nos afecta mucho porque el proyecto apenas está iniciando y estamos haciendo una gran inversión porque queremos hacer una gran historia aquí. Se perdería la esencia del futbol mexicano. Hay que tomar en consideración que somos 16 equipos luchando por ascender y si nos quitan ese objetivo se pierde la esencia”.

Alberto Marrero, presidente del Atlético San Luis

“Se ha mejorado en la estructura respecto a lo que piden, todo se ha preparado para ascender a la Liga MX, y que ahora se diga que no, sí es un golpe duro porque se armó un plantel para pelear por el campeonato y se está haciendo”.

Gabriel Caballero, técnico de Cafetaleros

“Esta propuesta (quitar el ascenso) no la compartimos porque creemos que el no tener derecho a ascenso sería para nuestro proyecto y quizá para el de otros equipos un retroceso. Queremos que sepan que nosotros como Correcaminos no aceptamos no tener el derecho a ascenso”.

Rafael Flores Alcocer, presidente de Correcaminos

“Hoy más que nunca hay un ataque feroz a los sueños de quienes hemos invertido, sufrido, luchado en la Liga de Ascenso. Seguiremos en pie de lucha, hay muchos empleos y familias que dependen de esto, aunque con nuestros defectos y carencias ponemos todo”.

Miguel Favela, presidente de Murciélagos FC

“Es un tema muy sensible. Ciudad Juárez tiene una dinámica difícil, y el futbol ha dado a los muchachos tener un escape, creo que el futbol ha sido un vehículo importante, pero hablando de aquí ha sido difícil y sería un golpe duro (quitar el ascenso)”.

Juan Carlos Talavera, presidente de Juárez FC

“Nosotros como equipos de Liga de Ascenso obviamente estamos en contra de que desaparezca el ascenso y el descenso por las implicaciones que eso tendría en la parte social, en los jugadores, de todo lo que son las instituciones que están haciendo un gran esfuerzo”.

Víctor Manuel Arana, presidente del Zacatepec