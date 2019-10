No cambiaré mi estilo para ganar como sea: Siboldi

A pesar de que tiene la necesidad de ganar y el margen de error no existe para clasificar a la Liguilla, el técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, aseguró que no cambiará su estilo de juego solo por ganar "como sea".

"No modificaré nada, detesto la palabra de que cambiaré", dijo Siboldi quien señaló que ningún equipo les ha pasado por encima y que el revés ante Morelia fue porque los purépechas tuvieron mayor actitud "y nos ganó bien".

El estratega aceptó que los partidos que restan serán claves para definir al plantel que permanecerá la próxima campaña "nadie está seguro". Todo dependerá del rendimiento que mostraron desde que asumió el timón "antes de mi llegada no se puede analizar".

"Los objetivos son los mismos y hasta que tengamos esa posibilidad vamos a luchar".- Robert Dante Siboldi#ConstruyendoLa9loria pic.twitter.com/C77Wo9X8iS — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) October 24, 2019

Ante la falta de un director deportivo, las reuniones que ha sostenido han sido con el Consejo Directivo en el que, además del presidente Guillermo Álvarez, también está conformado por Víctor Garcés y Alfredo Álvarez.

"No sé lo del nuevo director deportivo, pero no puede venir cualquiera, en estos momentos lo estoy analizando con el Consejo Directivo y aquí estamos para que haya soluciones, no problemas".

Siboldi apuntó que será para la jornada 16 ya podrá contar con Elías Hernández, Igor Lichnovsky y Yoshimar Yotún, pero quedaron descartados para enfrentar a Tigres.

AJ