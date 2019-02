Nico Castillo, listo para debutar

En América hay optimismo por tener en tiempo y forma a Nicolás Castillo, refuerzo azulcrema que vivió su primera semana de adaptación y quien podría tener actividad en la sexta fecha, cuando las Águilas reciban al León.

“Entrenó al parejo, a los Nicos (Benedetti y Castillo) les va a pasar factura la cuestión de la altura. Castillo viene bien físicamente, ha entrenado bien, sólo la altura y el ahogo, una situación peculiar de México, esperemos tenerlo lo más pronto posiblena a tope físico”, dijo Herrera.

Tan concentrado está “El Piojo” en tener a su plantel completo, que no le importa el pasado del chileno con Pumas y Benfica. “No me importa, pero sí cómo está ahorita. Si voy a buscar buena gente voy a un seminario; quiero futbolistas buenos, es mi trabajo saber manejar a cada jugador y la disciplina como grupo, lo que haya pasado antes no me interesa, me interesa que acá lo veo trabajando e integrado al grupo”.

Ya con Benedetti y Castillo integrados, Herrera presumió que su plantel dio un salto de calidad para pelear las competiciones de Liga y Copa MX.