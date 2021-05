Neymar firmó una extensión de su contrato por tres años, lo que significa que el futbolista brasileño seguirá jugando para Paris Saint-Germain (PSG) hasta 2025.

El PSG anunció el acuerdo este sábado, con un video en que Neymar viste una camiseta con 2025 en la espalda y dice ''Ici c'est Paris'' -Aquí es París-, uno de los cánticos preferidos de los fanáticos.

Neymar también habló en la página web del club.

''Me complace continuar mi aventura en el Paris Saint-Germain. Estoy muy feliz en París y orgulloso de ser parte de este equipo'', dijo. ''Estas son cosas que me hacen creer aún más en este gran proyecto. He crecido como persona aquí, como ser humano y también como jugador. Así que estoy muy complacido de extender mi contrato y espero ganar muchos más trofeos aquí''.

El contrato de Neymar, de 29 años, vencía en junio, junto con el del artillero Kylian Mbappé, quien aún no ha firmado y se habla de su paso al Real Madrid.

Neymar ha anotado 85 goles en 112 partidos desde que llegó a PSG desde Barcelona por la cifra récord de 222 millones de euros (270 millones de dólares) hace cuatro años, al mismo tiempo que Mbappé, transferido desde el Monaco por 180 millones de euros (219 millones de dólares).

Pero Neymar aún no ha cumplido en el escenario más grande, ya que no ha anotado en siete partidos consecutivos de las rondas de eliminación de la Champions League, el trofeo que el ambicioso club está desesperado por ganar.

PSG perdió la final el año pasado ante Bayern Munich y cayó en partidos de ida y vuelta en las últimas semifinales ante Manchester City. En el partido de ida Neymar perdió los estribos y regañó a un compañero de equipo.

En sus años en el club ha sufrido lesiones de músculos del pie y la pierna y nunca ha jugado más de 20 de los 38 partidos de una temporada.

Si juega en los últimos tres partidos de esta temporada -empezando como visitante ante Rennes el domingo- habrá aparecido en solo 70 de 152.

En esta campaña ha visto dos veces la tarjeta roja y se ha perdido cinco partidos por suspensión.

Mbappé, de 22 años, es el principal goleador de PSG con 37 goles en 43 partidos y en esta temporada encabeza la liga con 25.

