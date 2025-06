Necaxa se blinda para que Fernando Gago no los deje como a Chivas

Fernando Gago , actual Director Técnico del Necaxa, busca borrar de la memoria de la afición el recuerdo de su salida de Chivas —para dirigir el Boca Juniors—, para ahora tomar el sitio que deja Nicolás Larcamón frente a los Rayos .

Para evitar que Gago vuelva a tener otro escape como el sucedido al Guadalajara, el club Necaxa se ha blindado mediante un contrato para evitar una huida del técnico argentino.

Lee también: Robo de identidad deja pérdidas millonarias

Sin embargo, de acuerdo con información de ESPN, si llegara a suceder, el contrato que habría firmado el argentino tiene una cláusula de salida de 4 millones de dólares , más de la que tenía con el Guadalajara, que dejaría buen ingreso en la contabilidad del club.

Como dato curioso para la afición, esa cantidad de millones de dólares son equivalentes al valor de mercado de Agustín Palavecino , el tercer jugador más caro en la plantilla de los Rayos , de acuerdo con Transfermarkt.

Lee también: Estas son las cervezas que Heineken produce a nivel internacional

¿Cuándo juega Chivas vs Necaxa en el Apertura 2025?

Necaxa visitará a Chivas en la jornada 10 del Torneo Apertura 2025, sin embargo, el DT argentino dice no pensar en eso.

"Yo no soy más importante que Necaxa y que Chivas. Lo mío es al margen, con los jugadores he quedado con una relación bárbara, he hablado por teléfono con varios, me han mandado mensajes, después de determinado tiempo he seguido en contacto con varios, del cuerpo técnico.

"Le tengo un cariño muy grande al club, viví cosas muy importantes, familiarmente también la pasé muy bien. Es un partido de futbol y yo soy solo un entrenador. Obviamente se genera esa situación y no soy tan importante para pensar en eso", declaró Gago para un medio deportivo internacional.

Te puede interesar: En Suburbia encontrarás las mejores OFERTAS para el regalo de papá

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF