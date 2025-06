Durante "La Mañanera" de este viernes, la Presidenta Sheinbaum llamó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a no realizar redadas en el partido inaugural de la Copa Oro de la Concacaf el día de mañana.

El partido de mañana se llevará a cabo entre las selecciones de México y República Dominicana, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, por lo que la Presidenta expresó su preocupación acerca del evento y la seguridad del mismo.

" No creemos que habiendo un partido de futbol vaya a haber alguna acción, esperamos que no lo haya , o hacemos un llamado a que no lo haya, alguna acción del servicio de migración y aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos", dijo.

También se refirió a las campañas de asesoría que han establecido algunos gobiernos de los estados, como Puebla, para apoyar a los migrantes que lo requieran.

"El caso de Puebla, Oaxaca también tienen mucha comunicación, todos los estados de la República, particularmente aquellos estados que tienen más migrantes, porque en general digamos, primeras migraciones que se fueron a un lugar como lo que comentaba, de Michoacán al norte de California, pues después van atrayendo a otras personas de las mismas comunidades, ahí tienen ya 20 o 30 años viviendo ahí o muchísimo más. […] los gobernadores pues lo que están haciendo es entrando en contacto con sus comunidades para apoyarlas en todo lo que se requiere", dijo.

