Nataly Michel va por el podio a Barranquilla

La esgrimista jalisciense Nataly Michel comentó que está motivada por acudir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde va con la firme intención del título, tanto en equipo como en individual.

Mencionó que a pesar de las limitantes para tener fogueo internacional, tiene la tranquilidad de echar mano de su nivel y experiencia para repetir el podio conseguido hace cuatro años en la justa veracruzana de 2014.

Michel, quien formó parte del equipo que se hizo del oro con Melissa Rebolledo, y Arely Hernández en la modalidad de florete, refirió que a cuatro años de distancia va con mejor experiencia, la cual ha adquirido en su estancia en Italia.

“Estoy tranquila, no siento lo nervios. Me siento confiada en hacer un buen torneo a pesar de que estuve fuera de la esgrima cerca de un año por la operación en el tobillo. Hago lo que me gusta y sólo queda disfrutar la competencia”, expresó.

Destacó que cada una de las seleccionadas en florete está comprometida por dar un buen resultado en Colombia.

Además de Michel, el cuadro femenil está formado por Melissa Rebolledo, quien va por su segunda cita centroamericana, además de la novata Lydia Casillas.

Añadió que ahora la responsabilidad recae en ella y su compañera Melissa Rebolledo por ser las dos que repetirán en el cuadro, “pero vamos con el mismo ímpetu para conseguir el oro”.

“México es uno de los rivales a vencer, están Colombia, Venezuela y Cuba, pero estamos consideradas como una de las aspirantes al podio, así que vamos con ese objetivo”, afirmó.