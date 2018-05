Nadal, con todo a favor al jugar en casa

El tenista español Rafa Nadal, número uno del ranking mundial, ante el inicio del Masters 1000 de Madrid, del que ha sido vencedor en cinco ocasiones, comentó que su objetivo sigue siendo “ser feliz, pero ganar también, no nos vamos a engañar”.

Nadal, que defiende su título tras ganar en la Final del año pasado al austriaco Dominic Thiem, apuntó también, en declaraciones a los medios oficiales del torneo, que en “Madrid todo se vuelve un poco más complicado por jugar en casa y en altura”, pero que si hay algún lugar en el mundo donde siente que el público le ayuda a ganar, es en Madrid.

Madrid contará con muchas estrellas emergentes del tenis, como Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Frances Tiafoe o Andrey Rublev.

“Ocuparán el lugar que ahora tenemos Federer, Novak Djokovic o yo mismo. Tienen nivel, claro que lo tienen, pero que vayamos a tener una generación como la de Federer, Djokovic o yo no lo sé”, apuntó Nadal.

Por último, sobre las lesiones que lo han aquejado este año, Nadal dijo que “siento que he perdido muchas oportunidades importantes en mi carrera. Un día conté todos los grandes en los que no he podido competir en condiciones normales y son muchos”.