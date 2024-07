Nadadora de París 2024 confesó que los atletas orinan en las piscinas

La natación es un deporte que requiere mucha disciplina debido a lo estricta que es su ejecución. Cabe recordar que hace tan solo unos días, el nadador mexicano Miguel de Lara fue descalificado de la competencia masculina de 100 metros en los Juegos Olímpicos París 2024 debido a que realizó un movimiento prohibido, denominado "patada de delfín".

A pesar de esto, existe una práctica común entre los nadadores profesionales que sorprende al público y es que todos se hacen pipí en la piscina. “Probablemente me he hecho pis en todas las piscinas donde he nadado” , confesó la nadadora estadounidense Lilly King a The Wall Street Journal. Sin embargo, esta práctica es motivada por varios factores que la justifican.

¿Por qué los nadadores se hacen pipí en las piscinas?

A pesar de que pueda parecer una práctica desagradable, la realidad es que los nadadores se ven obligados a orinar en las piscinas donde entrenan y compiten.

Debido a que la acción de estar bajo el agua puede deshidratar al cuerpo, estos atletas deben tomar una gran cantidad de líquidos antes de competir, por lo que las ganas de hacer pipí llegan de forma inevitable.

En suma, los trajes especiales que se utilizan dificultan poder ir al baño con normalidad. Es relevante destacar que los jugadores deben estar presentes en la piscina al menos 15 minutos antes de cada competencia, lo que tampoco les da tiempo de hacer sus necesidades cuando el cuerpo llama.

Nadadores que han admitido hacerse pipí en el agua

Los testimonios de atletas que señalan orinar en la alberca como una actividad normal en este deporte son numerosos, he aquí algunos cuantos:

Jake Mitchell:

El ganador de la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Natación de 2023, quien también representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijo: “Siempre tengo que hacer pis porque estoy muy hidratado”.

Zach Harting:

El nadador olímpico estadounidense compartió el momento en el que realizó esta práctica por primera vez. Se encontraba en un campeonato en Alabama, él tenía 12 años y el traje que portaba era muy difícil de quitar, por lo que se vio obligado a orinar en la piscina. “El mundo cambió para mí después de ese momento” , expresó.

Katie Hoff:

La atleta afirmó que durante una competencia vio cómo una compañera se orinó en el suelo, pero esto no escandalizó a nadie.

Tom Dolan:

Dolan ganó dos medallas de oro en los olímpicos, representando a Estados Unidos. El atleta recordó cómo los primeros trajes de alta tecnología retenían la orina, lo que provocaba incómodas burbujas.

Por fortuna, el diseño de trajes para la natación profesional ha avanzado, gracias a ingenieros de la NASA se pudo crear el LZR Racer de Speedo, un traje que permite que el aire y los líquidos escapen a través de la tela.

Lilly King:

Lilly también reveló la habilidad que posee de orinar mientras se desliza por el agua: “Puedo hacer pis mientras nado, lo cual es casi un don. Definitivamente es una habilidad”.

Las reglas de etiqueta para orinar en la piscina

Los atletas no desean nadar en agua tibia a causa de la orina, es por eso que hay situaciones en las que evitan llevar a cabo esta práctica. Una de ellas es cuando un atleta debe realizarse una prueba de drogas.

En cuanto a la higiene, según la atleta estadounidense Katie Hoff, a los nadadores no les resulta asqueroso la orina en el agua, debido a la cantidad de cloro en la piscina. “Para los que estamos acostumbrados no es tan chocante gracias a la cantidad de cloro” , señaló.

