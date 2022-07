Los clavadistas jaliscienses hicieron historia. Lograron lo inédito. Cerraron su participación con la conquista de 45 medallas de oro en los Nacionales CONADE 2022. Un dominio nunca antes visto en una misma disciplina de esta justa deportiva.

El récord de más oros en un mismo deporte le pertenecía a Jalisco que, en la Olimpiada Nacional 2015, había conquistado 41 preseas doradas en tiro deportivo.

Esa marca quedó atrás. La selección de clavados de Jalisco escribió su nombre en los libros de historia al despedirse con la cosecha de 45 oros en esta primera edición oficial de los Nacionales CONADE.

La clavadista Kelly Mejorada fue la más destacada en la fosa de La Paz, Baja California. La jalisciense de 14 años de edad se colgó hasta siete medallas de oro para finalizar así como la máxima ganadora.

"Me siento muy feliz, he trabajado mucho por esto y esta era mi meta. Mis entrenadores están contentos conmigo. Vine a recoger lo que he cosechado los últimos meses. Los clavados significan mucho para mí, los clavados son mi vida, y mi sueño que espero algún día lograrlo, es ir a unos Juegos Olímpicos y ser de las mejores", expresó Kelly tras este logro histórico.

Terminaron así ocho días de ardua competencia y de gran dominio por parte de la selección Jalisco que estuvo integrada por 60 clavadistas y 10 entrenadores, además del cuerpo médico y metodólogo.

LÍDERES DEL MEDALLERO

De la mano de este nuevo récord en clavados y el dominio en otras disciplinas deportivas, Jalisco es líder indiscutible del medallero.

Con 19 días de competencias por delante, la delegación jalisciense ocupa el primer lugar con 365 medallas de oro, dejando ya muy atrás a Nuevo León que marcha en el segundo sitio con 248 oros.

