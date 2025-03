Iván Déniz y Astros de Jalisco, listos para pelear por el campeonato en la Cibacopa

Los Astros de Jalisco están a las puertas de jugar una temporada más en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA), pero en esta ocasión están deseosos de retomar el poderío que presentaron en campañas pasadas, ya que en 2024 sucumbieron con una barrida ante los Rayos de Hermosillo en la serie por el campeonato, truncando el sueño de conseguir un histórico tricampeonato.

Ante el reto que significa el inicio de este nuevo camino, Iván Déniz, coach de Astros de Jalisco, habló para El Informador sobre lo que se avecina para la escuadra jalisciense y el reto que significa para él dirigir en la Cibacopa tras un paso exitoso en distintas competencias del mundo.

Luego de tu llegada hace un par de semanas y de estar conociendo a tus jugadores, ¿puedes decir que este equipo de Astros de Jalisco está para el campeonato?

“Tenemos que ser un equipo amplio y a como hemos trabajado en pretemporada y lo que vi en ella, creo que tenemos los miembros y argumentos para pelear entre los mejores. Vamos a ver cuánto nos da, ver hasta dónde nos da la energía. Esperemos que lleguemos sano a la final, a los Play-offs que es el momento más importante de todo el torneo. Pero bueno, yo creo que sí tenemos los jugadores para pelear y soñar con un campeonato".

Para ti, ¿cuáles son las virtudes y desafíos de jugar en la Cibacopa?

“Los jugadores y yo vamos a tener que adaptarnos a una liga donde se entrena poco y se juega mucho. Lo primero es que debemos de tener las ideas claras que, cuando haya un hueco hay que entrenar, que nuestras sesiones de entrenamiento en los hoteles con el video serán claves y muy importantes, para eso necesitamos tener jugadores con un IQ alto que entiendan las cosas cuando se les expliquen, cuando las vean y, sobre todo, es que sepamos cómo cuidarlos y ellos se protejan de ese cansancio físico y mental. En una liga donde juegas hoy, juegas mañana, viajas, juegas otra vez, ni puedes estar deprimido porque perdiste, ni puedes estar efusivo porque ganaste, hay que vivir en el día a día".

Después de tu paso por diferentes ligas del mundo, ¿cómo te sientes frente al reto de tomar Astros de Jalisco en la Cibacopa?

“Para mí es un reto importante como todos los que he tomado. Pero, la verdad es que es una responsabilidad mayor porque Astros es un equipo acostumbrado a estar en finales y pelear por campeonato. En Cibacopa, son tres años, tres finales, dos campeonatos y el objetivo claro que será ese, conseguir de nuevo el campeonato. Con esa presión hay que saber vivir pero hay que disfrutarla también. Cuando se trabaja para ganar es mucho más bonito que trabajar en equipos que no aspiran a nada y en ese sentido Astros siempre aspira a lo máximo".

¿Cuáles son los principales atractivos del baloncesto mexicano?

“Es un baloncesto rápido y en una liga con tanto extranjero yo creo que también el nivel es mayor. Además, el público ayuda a que se vean jugadas más espectaculares porque es una afición muy cálida. En México se tiene una liga muy competitiva en la que yo me he adaptado rápido, pero también al principio me costó. Tiene cosas muy atractivas que si las conjuntas bien, se puede hacer una mezcla muy interesante".

¿Qué le podrías decir a la afición de Astros de Jalisco para que les brinden el voto de confianza?

“Nos tienen que dar la posibilidad de que conozcan al equipo con las nuevas caras que llegaron. Estoy convencido que, desde el primer juego ya esas caras van a impactar y van a quedarse enamorados de los nuevos jugadores. A partir de ahí que nos apoyen, porque habrá partidos donde lo pasemos mal, habrá juegos donde quizás tengamos más tiempo para dedicárselo al público, pero que son momentos de sufrimiento que nos ayudan a salir adelante".

SV