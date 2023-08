Mundial femenil: Australia sobrevive y elimina a Canadá

Hayley Raso se estrenó como goleadora en un Mundial Femenil de futbol en el momento ideal, al firmar un doblete en el primer tiempo para que la anfitriona Australia derrotara 4-0 a Canadá y seguir en carrera en el certamen.

Las Matildas, cuyos otros goles fueron obra de Mary Fowler y Steph Catley en el segundo tiempo, quedaron primeras en el grupo B y avanzaron a los octavos de final a expensas de las campeonas olímpicas.

Australia precisaba ganar sí o sí para certificar su pase a la siguiente ronda. Lo hicieron de manera rotunda al jugar ante casi 28 mil de sus compatriotas en Melbourne.

Obligada a evitar la derrota para no quedar fuera, Canadá se despidió del torneo tras hundirse en el tercer puesto, por detrás de Australia y Nigeria.

Después de perderse los primeros dos partidos del Mundial por una lesión en la pantorrilla sufrida justo antes del debut, la estrella australiana Sam Kerr fue incluida en la lista para el choque del grupo B. Pero se quedó en la banca de suplente. Lo más cerca que la delantera estuvo de la cancha fue para repartir bebidas a sus compañeras.

Las canadienses se convirtieron en las primeras campeonas olímpicas vigentes que naufragan en la fase de grupos del subsecuente Mundial de mujeres

El avance de Australia en este torneo asegura que no será el primer Mundial femenino sin una anfitriona en la fase de eliminación directa.

“Me siento orgulloso, es un privilegio dirigirlas”, dijo el seleccionador australiano Tony Gustavsson. “La manera cómo han respondido, después de hablarse tanto de Sam (Kerr). Se mantuvieron fieles a su idea, presión alta y futbol ofensivo. Ganarle 4-0 a las campeonas olímpicas en un partido de vida o muerte es un verdadero logro”.

Las nigerianas avanzan

Nigeria se clasificó a los octavos de final del Mundial femenino de futbol tras conseguir un empate sin goles frente a Irlanda.

Las africanas desafiaron los pronósticos al quedar segundas en el Grupo B con una cosecha de cinco puntos, uno menos que Australia. La goleada 4-0 que las coanfitrionas le propinaron a Canadá jugó a favor de Nigeria.

“Cuando me enteré por primera vez de las rivales que nos tocaban en el grupo, simplemente no me creía que habíamos quedado en una zona tan fuerte”, dijo el seleccionador nigeriano, Randy Waldrum.

Después de un insípido primer tiempo, las nigerianas pisaron el acelerador en el complemento en busca del gol que les hubiera dado el primer puesto en el grupo.

Las intervenciones de la arquera irlandesa Courtney Brosnan preservaron el 0-0. Irlanda se embolsó su primer punto en su primer Mundial.