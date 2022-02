Mundial de Clubes 2022: Javier Aguirre descarta renunciar a Rayados

Luego de la vergonzosa derrota en su debut en el Mundial de Clubes 2022 por 1-0 ante el Al-Ahly, Javier Aguirre en conferencia de prensa descartó renunciar a su puesto como estratega de los Rayados de Monterrey.

"No voy a renunciar, es muy temprano aún" dijo el "Vasco", en la conferencia de prensa después del juego. Para el "Vasco", aún queda mucho por lo cual pelear. "Está la Liga, apenas vamos en la Jornada tres. Es un fracaso, no fue una buena noche, pero debemos de seguir adelante".

Del partido Aguirre se limitó a decir que el equipo no tuvo reacción y no supieron reponerse al gol encajado.

"No estaba entre los planes del equipo, llegar al medio tiempo con el empate a cero goles. Nos cayó el gol en contra y no supimos levantarnos, no hubo la reacción que esperábamos, así que hay que seguir adelante".

De igual manera reconoció que caer eliminados en el primer partido es un fracaso para la institución y se disculpó brevemente con la afición.

"Fue un fracaso, no hay más que decir sobre eso. Nos disculpamos con la afición, eso es lo que tenemos que hacer ahora y enfocarnos a lo que sigue".

"Me siento fuerte para continuar. Esto es un fracaso, muy fuerte, pero hay que asimilarlo. Nos vienen muchas cosas aún, tenemos que sentarnos y respirar, es duro pero así es el futbol en ocasiones. Asumimos la responsabilidad", agregó para zanjar los ecos de una posible renuncia.

El miércoles los Rayados tendrán el juego contra el quinto puesto y después regresarán a México para el 18 de febrero reintegrarse a la Liga MX en el juego de la Jornada 6, ante el Puebla.

JL