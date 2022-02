Selección Mexicana: Miguel Herrera habla sobre un regreso al Tri

El mal nivel demostrado por la Selección Mexicana ha hecho que se ponga en duda la continuidad de Gerardo "Tata" Martino como estratega del Tri e incluso se ha rumorado que el nombre de Miguel "Piojo" Herrera está en el radar como "Plan B" y fiel a su estilo, el técnico felino no se cortó al dar su opinión.

Miguel Herrera niega que de la Federación Mexicana de Futbol lo haya contactado para tomar el cargo en la Selección Mexicana.

El hoy técnico de Tigres, asegura que el equipo nacional, está muy bien dirigido por Gerardo Martino, y que estará en el Mundial de Qatar 2022.

"Estoy muy contento en Tigres, eso que se habla, un rumor fuera de lo que es la institución. Estoy haciendo las cosas lo mejor posible para quedarme mucho tiempo, como el anterior técnico (Ricardo Ferretti), así que no estamos especulando, no vivo de la especulación y mi deseo es estar en Tigres", dijo el "Piojo".

El "Piojo" Herrera insistió que tiene plena confianza en que la Selección Mexicana estará en el Mundial de Qatar 2022.

"Hay un gran plantel, buenos jugadores, un buen técnico que no ha encontrado la estructura. Soy mexicano, quiero que le vaya bien a la Selección y ahí está, no hay tanta brinca, no estamos sufriendo, hay tres juegos, dos de local y uno visita contra al rival más débil (Honduras), estoy seguro que lo van a hacer", señaló.

JL