Mundial Femenil 2023: ¿Dónde ver EN VIVO la inauguración?

La novena edición de la Copa Mundial Femenina de Futbol, Australia y Nueva Zelanda 2023, ya ha arrancado, y aunque la Selección mexicana no consiguió un lugar para participar en el torneo, los aficionados del país tienen opciones para disfrutar de la competencia a través de la televisión.

En el juego inaugural las neozelandesas se enfrentan a Noruega. El otro equipo local, la Selección de Australia, debutará a las 4:00 am frente a su similar de Irlanda. En la cartelera de este mismo día también están programados el Nigeria vs. Canadá, a las 20:30 horas, y Filipinas vs. Suiza, a las 23:00.

Estos y todos los partidos podrán ser vistos en México a través de TUDN y Vix. El canal de paga tendrá 10 juegos, entre ellos la inauguración, las semifinales y la gran final, a disputarse el 20 de agosto. La plataforma de streaming transmitirá de forma gratuita el resto.

En las canchas de Oceanía los mexicanos podrán ver caras familiares como Jennifer Hermoso (España), Marta Cox (Panamá), Jermaine Seoponsewe (Sudáfrica), Valeria del Campo (Costa Rica) y Sophia Braun (Argentina), futbolistas de la Liga MX y seleccionadas de sus respectivos países.