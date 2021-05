Mucha gente no creía en Chivas Femenil: Carolina Jaramillo

El torneo fue difícil en su arranque porque se fueron muchas jugadoras importantes, unas más por las redes sociales que por lo futbolístico, pero todas sumaban para hacer un equipo con ideas claras en la cancha y al irse, al darle oportunidad a jóvenes, las carretadas de críticas le comenzaron a llegar a la directiva como a la plantilla, pero hoy todo es diferente y lo celebra Carolina Jaramillo.

La jugadora de Chivas Femenil precisó que todo se logró con base a creer en ellas, en la idea futbolística de su técnico Édgar Mejía, en el trabajo desempeñado día con día y el premio a todo este esfuerzo es haber llegado a la final del Clausura 2021 ante Tigres, pero falta lo más importante, ponerle la cereza al pastel con el título, que sería el segundo para la institución.

"No buscamos romper marcas, lo que hemos hecho es gracias al trabajo del entrenador y de todas las jugadoras. Mucha gente no creía en nosotras, nos criticaron a todas las involucradas, pero nunca dejamos de trabajar y disfrutar el momento".

Por su parte, la arquera Blanca Félix, quien tiene hoy en día 12 pares de guantes y que jugará la final con unos nuevos edición especial ante las felinas, ve una final pareja y sabe que la pondrán a prueba porque tienen una ofensiva rápida, con muy buenas individualidades, para lo cual dice estar preparada.

“Estoy disfrutando estos momentos. Mi posición me demanda ser fuerte mentalmente, yo lo platico, que para mí es un privilegio estar en Chivas pero hay veces que como ser humano me llegan momentos de inseguridad y cuando llegan esos momentos, me pongo a pensar en que si estuviera en otro equipo, me volvería loca trabajando para llegar a Chivas. Ahora que estoy en la portería, en el arco más popular de México y consciente de que muchas personas quisieran estar aquí, lo que hago es matarme para respetar mi profesión y la institución en la que estoy”.

La amante de las carnes en su jugo, aseguró que se relaja previo a los partidos leyendo, viendo series y cuando podía, antes de la pandemia, agarraba sus cosas y se iba sola al cine, porque eso la libera de muchas cosas, solamente que en estos tiempos no puede al estar en competencia y por protocolos de la Liga MX.

AJ