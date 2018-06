Moreno, Reyes y Guardado no jugarán en amistoso contra Escocia

El entrenador de la Selección mexicana Juan Carlos Osorio adelantó que los jugadores Héctor Moreno, Diego Reyes y Andrés Guardado no jugarán mañana en el amistoso contra Escocia a causa de las lesiones que los aquejan.

“Moreno, Reyes y Guardado no estarán mañana contra Escocia. Esperamos que jueguen ante Dinamarca”, dijo el técnico colombiano.

El Tri se medirá mañana a los escoceses en el Estadio Azteca a las 19:00 horas, en la despedida del combinado mexicano ante su afición.

Osorio destacó el apoyo de los seguidores a la Selección, a pesar de las críticas que suscitan sus métodos como entrenador.

"Me parece algo extraordinario. Las críticas han sido dirigidas hacía mí. Lo único que le he pedido a los mexicanos es que apoyen a su Selección, me parece extraordinario que mañana llenen el estadio".

El próximo sábado 9 de junio, México se medirá en Dinamarca a la selección de ese país, en lo que será el último encuentro del Tri antes de la Copa del Mundo, que inicia el 14 de junio.

RR