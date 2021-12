Mística atlista en riesgo

En su infancia, conoció el futbol yendo a ver a las Chivas al estadio, pero el estilo de juego y la garra del Atlas fue lo que lo conquistó para ser un fiel más de los Zorros.

Hoy, pase lo que pase, Miguel Ángel Huerta está listo para abrir las puertas de su negocio ubicado en la esquina de las calles Francisco Zarco y Ghilardi, en Santa Tere, para celebrar que los Rojinegros llegaron a una final y que por un momento quedó atrás una historia de fracasos.

En “Dogos Furia”, Miguel recibirá a todo mundo con alitas, ya sea que los Zorros ganen o pierdan ante el León, sin necesidad de requisitos especiales que otros negocios tendrán y sin que el Atlas logre levantar la copa.

Fiel seguidor Rojinegros desde hace más de 30 años, Miguel ha vivido esta semana de final con calma.

Sabe que una eventual derrota dolería, pero no lo ve como el fin del mundo, eso sí, si los Zorros llegan a levantar la Copa, no sabe cómo reaccionaría y quizá algo por lo que es conocido el equipo se perdería.

“A lo mejor sí nos lo saboreamos ese título, pero no tanto. No somos tan argüenderos como los de otros equipos. No hemos ganado nunca un campeonato, no sé qué vaya a pasar si se gana, pero no haríamos mucho escándalo, ganamos un campeonato y ya.

Tortas de Campeón

“Si el Atlas es campeón, pues igual y hasta puede perjudicar, porque se va a acabar ese tabú, esa mística del Atlas de años y años sin ganar ni nada.

“Si gana, va a ser un equipo más del que pocos se van a acordar, como un Necaxa o algún otro equipo del montón”.

Aún así, Miguel confía en las capacidades de su equipo, que si bien no es tan espectacular, es efectivo y tiene todo para cambiar la historia. Mientras tanto, la afición no se perderá y como ya lo dijo, se gane o se pierda, en su negocio recibirá a cuantos quieran para festejar.