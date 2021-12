Boleadas para campeones

Hay euforia, nervio y aún hay confianza en que el Atlas, equipo de sus amores por fin logrará ser campeón.

Julio Castillo, responsable de la bolería Santa Tere prometió que si sus Rojinegros se coronan mañana, habrá boleadas gratis a partir del lunes.

“Habrá festejo para que vengan, les pedimos la camisa, el boleto de la entrada al estadio y se les regalará la boleada al día siguiente de la Final”, dijo Castillo, enfundado en la casaca rojinegra, uniforme obligado de los que ahí laboran.

Julio es hijo de Roberto “Chato” Castillo, fundador de la bolería en 1976, pero quien desde hace cuatro años se jubiló. Ahora su padre irá al estadio Jalisco mañana.

Es el turno de Julio para seguir con la tradición familiar, haciendo que las boleadas sigan, pero sin perder el amor fiel por los colores de la Madriguera.

En todo Guadalajara no hay un local tan lleno de amor por la Furia Rojinegra, como la ya tradicional Bolería Santa Tere.

Puro zorro. Para trabajar en bolería Santa Tere se debe ser fan del Rojinegro. EL INFORMADOR/G. Gallo

Un lugar legendario, popular y característico del clásico barrio antiguo de la ciudad.

“Ya se siente la emoción, se siente la tensión porque queremos que gane el Atlas, a ver cómo nos va pero vamos por el campeonato”, dijo. “Vamos a ser campeones”.

Ver al Atlas instalado en la final ante el León, es algo que ni Julio ni sus muchachos se esperaban que sucediera cuando inició el torneo.

“La verdad no. No nos lo esperábamos, Atlas empieza bien, luego baja y así se la lleva. Ahora se ha visto mucho mejor que en muchos torneos. Ya es momento de que ganen. Yo viví la Final del 99 y fue una locura, con mucho nervio de lo que pasó y espero que ahora no la vuelvan a hacer ‘A lo Atlas’, que sean contundentes”, platicó.

Si Atlas es campeón y usted va al estadio, el horario para cobrar su boleada será de 10:00 a 18:00 horas del lunes.