Monterrey se coronó campeón de la Concachampions frente a América, Miguel Herrera, estuvo presente en el partido y habló al respecto del resultado.

El técnico de Tigres consideró que fue "una final bastante disputada, bastante pareja y ganó el más certero", declaró en conferencia de prensa.

Sobre la derrota de su exequipo, América, "El Piojo" Herrera mencionó que "hay equipos que te exigen ganar y América es uno de esos".

Al respecto del trabajo que realizó Santiago Solari expresó que "el resultado es consecuencia de lo que haces" y recordó una frase que le dijeron cuando llegó a América. "Me acuerdo que me dijeron Beenhakker hizo cosas padres, pero no ganó nada".

Sobre la victoria de Monterrey felicitó a Javier Aguirre por el título obtenido, pero reconoció que obliga que sus Tigres tengan un resultado similar pronto.

"Cuando un equipo gana el otro se siente presionado por conseguir algo", sentenció Miguel Herrera.

JL