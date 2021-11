Miguel Herrera: El "Piojo" considera un acierto eliminar el gol de visita

Miguel "Piojo" Herrera acostumbra a criticar continuamente las decisiones administrativas en la Liga MX. Sin embargo, en esta ocasión les pone "palomita".

Para el "Piojo", técnico de los Tigres, el que se haya desaparecido el "gol de visitante" como criterio de desempate en la Liguilla, es lo mejor que podría pasar, porque "así le das valor a lo que se hizo en el torneo regular, a la tabla".

Pero aclara, el que se hayan dado partidos cerrados, dos empates a cero, en el inicio de los cuartos de final, "no tiene que ver con el reglamento, tiene que ver con la determinación de cada equipo… No pasa por quitar el gol de visita, aunque se hizo muy bien en quitarlo y darle valor del torneo de Liga. Con el reglamento anterior, no tenía validez tu torneo de Liga, los puntos que hiciste en 17 Jornadas era el segundo criterio de desempate, y eso era raro. Algunos dicen que esto lo organizó un equipo (América), pero al final los beneficiados son los que trabajan más".

Así que al final, esto es "una palomita'' para la Liga. "Yo soy el que más crítica y dice, pero en esta ocasión ha sido bueno".

JL