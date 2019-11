Míchel, ante el reto de hacer competir a un Pumas sin presupuesto

El director técnico español Míchel González, se visualiza al frente de Pumas para el siguiente año, aunque está consciente de que la falta de presupuesto le hace tener pocas opciones de ganar títulos.

"Y por qué no (seguir en Pumas), nadie me dice lo contrario, sabemos de los aspectos que nos vamos a encontrar en el aspecto organizativo, pero eso no nos desanima, es una buena oportunidad, habrá un montón de situaciones que se producen, los jóvenes de la cantera tendrán más posibilidades, se van a convertir en realidades por necesidades del club, habrá otra serie de expectativas y situaciones".

"Indudablemente pienso y que claro que me visualizo seguir, y si no, no será una decisión mía", expuso el timonel europeo durante la conferencia de prensa de este miércoles.

Míchel, incluso, a lo largo de este mismo Torneo Apertura 2019 ha tenido conversaciones con el director deportivo Jesús Ramírez para preparar el siguiente certamen, eso sí, afirmó, sabedor de que el presupuesto es corto en el Club Universidad Nacional.

"En el aspecto técnico durante todos los días estoy en comunicación directa con `Chucho´ Ramírez, tenemos una impresión común de la situación del equipo para mejorar, sabemos que no hay presupuesto y es como nos estamos moviendo, lo hemos hablado en toda la temporada porque lo debes tener preparado", señaló.

El hecho de tener poco dinero para invertir no es una dificultad para Míchel González, incluso lo ve como una oportunidad para buscar otras soluciones para bien de Pumas, como apostar más por los jóvenes de fuerzas básicas y mostrar sus cualidades como estratega.

"(El no tener presupuesto) es otra parte del futbol más desconocido para la gente, más que lo planteemos como una dificultad, lo planteamos como una gran oportunidad, es otra manera de hacer plantilla y hacer futbol, sabemos que Pumas hoy en día puede tener dificultades para financiarse, pero hay una serie de motivaciones con jugadores con la cantera, que el actual plantel tenga más continuidad, debemos tener algo de imaginación".

Insistió: "Hoy en día Pumas tiene dificultades para financiarse, pero tenemos que ver jugadores de cantera, trueques, cambios (para reforzarnos), eso no nos quita ninguna posibilidad de competir".

De tal forma que Míchel apuesta por mantener al plantel actual de los felinos para el siguiente certamen, pues recordó que con esta plantilla en este Torneo Apertura 2019 están con opciones todavía de llegar a Liguilla, aunque ya no depende de sí mismos.

"La situación es sencilla, clara, no suelo mentir, sin presupuesto nos quedaríamos con el mismo plantel y este plantel ahora tiene posibilidades de calificar, es cierto que a todo mundo le gustaría tener un plantel que asegure Liguilla y levantara títulos, también todo mundo quisiera tener un mejor entrenador, pero esta es la realidad y tenemos que afrontar eso".

Sin justificaciones, el técnico español siempre supo que se encontraría con estas dificultades en el club universitario y recordó que en sus anteriores equipos también vivió situaciones similares, por lo que está listo para el reto.

"Lo sabía desde el principio (que no había presupuesto), si ves mi carrera como entrenador siempre he estado en equipos que nunca han podio comprar jugadores del presupuesto si no vendíamos, no es algo que sea distinto, el club (Pumas) ha confiado en mí pensando en un entrenador que entiende el trabajo de cantera, hemos debutado a seis jugadores".

Este inconveniente no es algo que distraiga al entrenador, "sabía que ese era el medio para trabajar, hay cosas que intentamos mostrar. Es difícil explicar para la afición como Pumas, pero es la realidad, tenemos que afrontarla y considerarla".

AJ