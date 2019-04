Miami se queda con el calor de D-Wade

A partir de mañana, a Dwyane Wade no le quedarán más juegos que disputar.

Esa es la realidad, guste o no. Después de 16 temporadas como jugador de la NBA, después de tres campeonatos, un lugar casi anual en el Juego de Estrellas, un título de puntaje y tres franquicias, el final llegó.

Ayer, Wade jugó su último partido en la temporada regular en casa cuando el Heat de Miami recibió a los 76ers de Filadelfia, con él en la alineación titular por primera vez en toda la temporada. Hoy, habrá un partido en Brooklyn para terminar la temporada. El Heat, que ganó 122-99, comenzó el día con una pequeña posibilidad de ir a Playoffs, que terminó cuando Detroit venció 100-93 a Memphis.

“Le di a este juego todo lo que tenía”, dijo Wade. “Y he apreciado cada parte del mismo”.

Así que ayer fue la despedida en Miami para Wade. Fue la 576ª y última vez que jugó en el American Airlines Lines Arena, todos, a excepción de uno, vistiendo el uniforme del Heat.

“Ha sido increíble. Ha sido increíble”, dijo Wade. “Muchas personas en esa duela me han visto crecer, me han visto ser imperfecto, me han visto cometer muchos errores en la vida, me han visto florecer y me han visto hacer cosas increíbles”.

Hubo una serie de eventos antes del juego dentro de la arena. Estudiantes de Marjory Stoneman Douglas High, donde la masacre del 14 de febrero de 2018 dejó 17 muertos, interpretaron el himno nacional. Era apropiado que estuvieran ahí; la tragedia tocó profundamente al basquetbolista y Oliver, una de las víctimas, fue enterrado con una camiseta de Wade.

Su esposa Gabrielle Union-Wade, el entrenador del Heat Erik Spoelstra, leyendas del Heat como Shaquille O’Neal y LeBron James, su compañero del Heat Udonis Haslem y Pat Riley narraron un video de cinco minutos previo al juego.

“Esta ciudad siempre estará orgullosa de representar tu nombre en nuestras espaldas”, dijo Riley.

Dwyane Wade juega esta noche su último partido tras una carrera de 16 temporadas en la NBA.