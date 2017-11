Mi sueño es jugar con Newell's: Messi

El ídolo del Barcelona Lionel Messi confesó que su sueño incumplido es jugar para el club argentino Newell's Old Boys, del cual era seguidor durante su infancia.

"Mi sueño era jugar en primera, poder debutar y estar dentro de esa cancha "

"Siempre lo dije que me encantaría jugar en Newell's porque es algo pendiente que me quedó, porque yo de chiquito jugaba ahí y mi sueño era jugar en primera, poder debutar y estar dentro de esa cancha que yo iba a ver tantos partidos", dice Messi a la cadena TyC Sports.

Una enfermedad infantil y una crisis económica en Argentina obligaron a Messi a dejar su país a temprana edad y enrolarse en el Barcelona, equipo con el que ha jugado profesionalmente toda su vida. Aunque admite tener una cuenta pendiente con Newell's, el jugador de 30 años no da fechas para un posible regreso.

"No puedo decir 'sí voy a volver, quiero jugar y voy a jugar'. Me encantaría y siempre lo dije, pero no sé qué va a pasar. Ojalá pueda ser así y pueda jugar en Newell's, que es lo que soñé de chiquito"