Mi ilusión es regresar al Atlas y sigo firme en eso: Guardado

El mediocampista del Betis Andrés Guardado afirma que su deseo es retirarse en el Atlas de Guadalajara, el club en el que se surgió como futbolista.

"Siempre mi ilusión ha sido regresar al Atlas y sigo firme en eso. Obviamente después en el futbol pueden pasar muchas cosas, pero mientras no pasen cosas raras yo seguiré con esa mentalidad", dijo Guardado a Radio Fórmula. El mediocampista se encuentra en México para disputar un amistoso entre en Betis y el Puebla.

@AGuardado18: "Siempre mi ilusión ha sido regresar al @atlasfc, sigo firme en eso." pic.twitter.com/3vTyqmUOYH — Alberto Campos (@jossealberto_) July 26, 2019

El "Principito" precisa que aunque sus planes de volver a La Academia se mantienen, no prevé que eso ocurra inmediatamente.

"Es algo que no es secreto, siempre lo he dicho y ojalá que algún día pueda regresar al rojinegro".

"Espero que sea en unos años más todavía, que todavía me siento con fuerzas para seguir en Europa muchos años más".

"Es algo que no es secreto, siempre lo he dicho y ojalá que algún día pueda regresar al rojinegro", agregó el jugador de 32 años.

Las declaraciones de Guardado no pasaron desapercibidas para Atlas, que comentó a través de sus redes sociales: "No estoy llorando de emoción, se me metió un '@AGuardado18 quiere regresar algún día al Atlas' en los ojos".

RR