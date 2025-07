En la antesala del duelo de Semifinales de la Copa Oro 2025 entre México y Honduras, el técnico del Tricolor, Javier “Vasco” Aguirre, habló con claridad, experiencia y firmeza sobre el momento de su equipo y el compromiso que se disputará este miércoles por la noche en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El estratega mexicano dejó en claro que, a pesar del historial favorable ante los catrachos, el partido será de máxima exigencia. “Honduras está aquí por méritos propios; es un rival de máximo respeto, de máxima seriedad. Tenemos muy claro el objetivo: llegar a la final y ganarla”, expresó.

Aguirre también recordó con admiración cómo el técnico hondureño Reinaldo Rueda logró levantar a su equipo tras una dura goleada en su debut en esta Copa Oro frente a Canadá. “Lo felicité. Uno aprende desde las derrotas. No es fácil que te vapuleen de esa manera y te levantes tan pronto”, apuntó el “Vasco”.

Sobre si pedirá a sus jugadores que se cuiden de una expulsión, considerando que el Mundial está a la vuelta de la esquina, Aguirre fue tajante: “Ninguno está seguro para el Mundial. Igual no llega ninguno de estos. No nos centramos en eso. Desde el minuto uno les he dicho que deben representar con orgullo a la gente”.

El “Vasco” también reflexionó sobre el desarrollo del futbolista mexicano desde que él debutó como entrenador del Tricolor: “Es un crecimiento bestial. Antes entrenábamos diferente, sin tantos recursos. Hoy tienen coach mental, tecnología, y una mentalidad ganadora. Ahora los jugadores se enfrentan con la misma entrega sin importar si están en Centroamérica o Europa”, comentó el “Vasco”.

