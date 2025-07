México vs Honduras, una semifinal con historia y orgullo

Este miércoles 2 de julio, la Selección Mexicana enfrentará a Honduras en las Semifinales de la Copa Oro 2025, en un duelo cargado de historia, emociones y con el pase a la gran final en juego. El partido se disputará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El Tricolor llega como favorito, no solo por historia o plantilla, sino también por su solidez defensiva: en cuatro partidos ha recibido solo dos goles y ha dejado su arco en cero en tres ocasiones. No obstante, la exigencia no es menor. El equipo de Javier Aguirre no solo debe ganar, sino por fin convencer, pues esta Copa Oro representa una última gran oportunidad para consolidar un proyecto rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en casa, en Estados Unidos y Canadá.

Para este duelo, México tendrá que cubrir la baja por suspensión de Jesús Gallardo, lo que abre la puerta a Mateo Chávez como titular. La buena noticia es el regreso del zaguero César “Cachorro” Montes, quien hará dupla en la central con Johan Vásquez.

Por su parte, el equipo de Honduras llega motivado. A pesar de debutar con una goleada en contra ante Canadá (0-6), los catrachos se repusieron y eliminaron a Panamá en penales tras empatar 1-1, con gol salvador de Anthony Lozano. El equipo de Reinaldo Rueda tiene poco que perder y mucho por ganar, lo que lo hace aún más peligroso.

El historial favorece a México: de 48 enfrentamientos, ha ganado 29, empatado nueve y perdido solo nueve. En Copa Oro, el dominio es aún más marcado, con cinco victorias tricolores en ocho partidos. Aun así, Honduras ha sido un rival que sabe incomodar y que históricamente ha complicado a la escuadra azteca, incluso provocando el cese de entrenadores en el pasado.

Será la segunda vez que se midan en una semifinal de Copa Oro; la anterior fue en 2011, con victoria mexicana 2-0. ¿Se repetirá la historia? México tiene la responsabilidad. Honduras, el deseo. El boleto a la final está en juego.

