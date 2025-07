Tras un mes de descanso y reflexión, Uros Durdevic, actual campeón de goleo individual de la Liga MX, está listo y más motivado que nunca para el Apertura 2025, en el que Atlas debutará el próximo 11 de julio ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

El delantero rojinegro, quien se convirtió en el máximo anotador del pasado certamen, reconoció que lo vivido en el torneo anterior fue una de las experiencias más significativas de su carrera, no solo por la distinción individual, sino por la conexión que ha forjado con la afición del Atlas.

“Hice historia en un club tan grande y estoy muy feliz por eso. Desde el primer día he sentido el cariño de los aficionados, incluso cuando no jugaba. Me siento muy bendecido”, expresó.

Aunque su desempeño personal fue sobresaliente, Djuka no olvida que el equipo quedó a deber en lo colectivo, al no clasificar a la Liguilla. “Fue un torneo muy bueno en lo individual, pero no cumplimos el objetivo como equipo. Ahora nos estamos preparando fuerte para lograrlo en este nuevo torneo”, afirmó con determinación.

Con el regreso a los entrenamientos y la integración de nuevos refuerzos, el goleador destacó el buen ánimo dentro del vestidor: “Todos estamos motivados, como siempre cuando vuelves de vacaciones, pero lo importante es mantener esa motivación hasta el final”.

Durdevic agradeció a la afición por su apoyo constante y les pidió paciencia: “Vamos a jugar mucho más fuerte, estamos preparados para el otro torneo”.

A los Zorros todavía les resta un juego amistoso en esta pretemporada, el cual se disputará el próximo viernes en las instalaciones de la Academia AGA ante Club Atlético La Paz en punto de las 10:00 horas, para luego pensar ya en preparar el arranque del Apertura 2025.

SV