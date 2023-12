El partido amistoso México vs Colombia servirá para que las selecciones se despidan de sus aficionados en este 2023, y que los entrenadores observen qué ajustes deberán hacer de cara a la Copa América que se jugará en 2024. Aquí te decimos dónde ver el juego en vivo.

En esta ocasión, ninguno de los dos equipos cuenta con sus grandes figuras. Colombia aparecerá tras la victoria de 1-0 sobre la selección Sub-23 de Venezuela, en otro duelo amistoso disputado la semana pasada en Los Ángeles.

México se presentará con jugadores de la Liga MX, pero no contará con las estrellas del futbol mexicano que disputarán la Final del Apertura 2023 apenas un día después.

El partido amistoso México vs Colombia será este sábado 16 de diciembre a las 18:00 horas en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, de Los Ángeles, California. El juego podrá ser visto en televisión abierta, restringida y en streaming.

Horario y dónde ver hoy EN VIVO el partido México vs Colombia

Fecha y hora: Sábado 16 de diciembre, 20:00 horas

Sábado 16 de diciembre, 20:00 horas Estadio: United Airlines Field at the Memorial Coliseum, Los Ángeles

United Airlines Field at the Memorial Coliseum, Los Ángeles Transmisión (canales): TUDN, ViX, Canal 5, Azteca 7

