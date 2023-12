La Selección Mexicana, en su versión alternativa, se prepara para un enfrentamiento este sábado 16 de diciembre contra Colombia en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Este partido, ajeno a la Fecha FIFA, presenta una oportunidad inmejorable para que Jaime Lozano, el director técnico, observe y evalúe a jugadores que visten por primera vez la playera Tricolor.

“Sabemos que no es Fecha FIFA y no es fácil por el torneo, es la semana de la Final, sabemos que no es la mejor fecha por estas cuestiones, algunos vienen de vacaciones sin tener tanto entrenamiento y otros recién eliminados. Hay jugadores que no pudieron venir por distintos motivos, al final hago una lista, la paso a Duilio (Davino) y es el que se encarga de hablar con los clubes”, dijo Jaime Lozano, director técnico de la Selección mexicana.

Colombia, enfrentando el encuentro en condiciones similares, también opta por un equipo netamente alterno al que utiliza en las Eliminatorias de Conmebol. El duelo marcará el último partido del año para el Tricolor, dirigido por Lozano, quien busca aprovechar esta ocasión para descubrir talento y tomar decisiones estratégicas de cara al próximo compromiso en 2024.

“Le estamos dando la importancia del mundo, la intención de estos partidos moleros, si vas con la intención de sacar provecho, valió la pena. Viajamos entrenamos dos días y a ver qué pasa, tratamos de tener lo más días posibles para entrenar y conocer al jugador y poner una selección que pueda competir y tengan oportunidad valiosa de sacar su máximo rendimiento”, siguió el estratega nacional.

La ausencia de Luis Malagón del América plantea una duda en la portería, y todo apunta a que José Antonio Rodríguez será el titular frente a los cafetaleros. La expectación rodea este encuentro, ya que los jugadores buscan destacarse y dejar una impresión positiva en el cuerpo técnico de cara a futuras convocatorias. Este enfrentamiento en Los Ángeles promete ser un termómetro interesante para la dirección técnica y una ventana para la emergencia de nuevos talentos en la Selección mexicana.

MF