México merece un podio

Este será sin duda un fin de semana especial para Sergio Checo Pérez, pues no sólo marcará el regreso de la Fórmula Uno a la Ciudad de México tras la pandemia, también será la primera vez que participará en una escudería y un monoplaza con el que tiene una oportunidad real de pelear, por sus méritos, por el podio.

Mucho ha sucedido desde hace dos años, la última vez que Pérez se presentó ante los mexicanos, y eso sólo es más motivación para el tapatío.

“Estoy feliz de regresar a mi país, han pasado tantas cosas en mi carrera y como que no habíamos tenido la oportunidad de vernos, de platicar, de sentir todo el cariño de la gente. Es algo increíble lo que ha pasado en los últimos años, pero a lo largo de mi carrera todo el cariño que recibo en mi país es muy especial”.

Es por eso que el tapatío quiere agradecerles de la mejor manera posible y subirse al podio del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Sería increíble (conseguir podio). Es lo mínimo que se merece mi país, toda la gente. Desde el primer año he tenido un apoyo impresionante, no importaba en qué lugar acababa. Eso es algo que tengo que agradecerle a toda la afición mexicana”.

Pérez sabe que es la primera vez que llega con un auto competitivo, pero para hacer del podio una realidad, tiene que enfrentarse a las condiciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Es muy demandante en la parte del auto, porque vamos con la carga aerodinámica más fuerte que tenemos, pero no funciona el auto por la altura, es muy exigente para los frenos, es exigente en el motor. El enfriamiento del motor es clave, entonces no tener tráfico desde temprano es muy importante, me recuerda un año que tuve que abandonar por los frenos”.

"Estamos en un buen ritmo para pelear por el podio en las últimas carreras. Cada punto en estas últimas cinco será importante".

Sergio Pérez, piloto mexicano de F1

MQ