México enfrenta al Inter de Porto Alegre en su gira por Sudamérica

La Selección Mexicana arrancará el 2025 con un partido amistoso de poca trascendencia contra el Internacional de Porto Alegre este jueves 16 de enero, a las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), en el Estadio Beira-Rio, uno de los escenarios mundialistas más emblemáticos de Brasil.

Este encuentro forma parte de una gira por Sudamérica, en la que también enfrentará a River Plate, como preparación rumbo al Mundial de 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, así como al Final Four de la Concacaf Nations League, que se celebrará en marzo en Los Ángeles, California, y la Copa Oro, a disputarse en el verano, también en los Estados Unidos.

El duelo no contará con la presencia de las principales figuras del Tricolor debido a que no es Fecha FIFA, lo que impidió la convocatoria de jugadores que militan en el extranjero. Además, algunos clubes de la Liga MX decidieron no ceder a sus futbolistas estelares, dejando al técnico Javier Aguirre con un grupo limitado y juvenil para esta gira.

A pesar de las circunstancias, Aguirre destacó la importancia de estos partidos, ya que representan una oportunidad única para probar a jugadores en ambientes de alta exigencia y continuar con la construcción del equipo nacional.

Este tipo de enfrentamientos contra clubes sudamericanos son poco comunes para México. En el pasado, el Tricolor se midió a equipos como Peñarol de Uruguay en 1993, en un empate 1-1 jugado en Villahermosa, y al Boca Juniors en La Bombonera, donde cayó ante el histórico club argentino.

El Internacional de Porto Alegre, uno de los equipos más destacados de Brasil, promete ser un rival exigente para México. Con este partido, el combinado azteca buscará iniciar el año con buenas sensaciones y demostrar su capacidad frente a un rival de jerarquía internacional. La gira por Sudamérica marcará un nuevo capítulo en la preparación de México para el desafío que representa ser anfitrión del Mundial de 2026.

ALINEACIONES PROBABLES

INTER DE PORTO ALEGRE

PORTERO

Sergio Rochet

DEFENSAS

Bruno Gomes

Clayton

Vitão

Alexandro Bernabei

MEDIOCAMPISTAS

Rômulo

Gustavo Prado

Bruno Tabata

Bruno Henrique

DELANTEROS

Enner Valencia

Rafael Borré

D.T. Roger Machado

MÉXICO

PORTERO

Raúl Rangel

DEFENSAS

José Castillo

Ramón Juárez,

Víctor Guzmán,

Jesús Gallardo,

MEDIOCAMPISTAS

Efraín Álvarez

Erik Lira

Gilberto Mora

Elías Montiel

DELANTEROS

Santiago Muñoz

Guillermo Martínez

D.T. Javier Aguirre

SV