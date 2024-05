México, cada vez con menos representación el futbol español

El talento, la perseverancia y el trabajo de los jugadores mexicanos habían conseguido una importante representación en la liga española. En años anteriores, era común ver a más de un futbolista azteca desempeñándose en una de las competencias más importantes y difíciles del mundo.

Sin embargo, recientemente, México ha ido perdiendo terreno, no solo de jugadores, sino también de directores técnicos. El repatriado de muchos que jugaban ahí o el despido de otros tantos, más la casi nula exportación de futbolistas, ha ocasionado que el país pierda representación y, con ello, un nivel importante.

En la próxima temporada que se avecina, a lo mucho, un mexicano podría mantenerse en la Primera División española; después de que César Montes descendiera con el Almería y no existan opciones para mantenerse en la máxima categoría, además, del despido de Javier Aguirre como director técnico del Mallorca, Julián Araujo se perfila como el único en seguir en La Liga, no obstante, esto no está asegurado.

Araujo que militó con Las Palmas durante la temporada que acaba finalizar, en condición de préstamo por el Barcelona, tendría que regresar al conjunto azulgrana, en caso de que la escuadra amarilla no quisiera más de sus servicios. El problema es que, con el posible arribo de Hansi Flick al banquillo catalán, su futuro en España es más que incierto.

En caso de que el defensa lateral no consiga su permanencia en el país español, La Liga quedaría libre de la representación mexicana. Teniendo en cuenta que, en los últimos años, Andrés Guardado, Jesús “Tecatito” Corona, Diego Lainez, Héctor Herrera o Néstor Araujo regresaron a la Liga MX y ya no ha existido alguna venta de alguna joven promesa o de algún jugador establecido a dicha competencia.

SV