México busca el cierre perfecto ante Holanda

Con el objetivo de asegurar el primer lugar del Grupo A en la Primera Ronda del Premier 12 y de paso cerrar con marca perfecta el certamen, la Selección mexicana de beisbol se medirá hoy al conjunto de Holanda en busca de su tercera victoria del torneo.

De cara a este compromiso, las novenas de Holanda y de México muestran realidades opuestas, pues el equipo mexicano suma dos triunfos y ya aseguró su pase a la Súper Ronda, mientras que los europeos fueron eliminados del certamen tras ser apaleados en sus primeros dos compromisos. Pese a ello, el entrenador de la novena azteca, Juan Gabriel Castro, comentó que el equipo no bajará la guardia y saldrán en busca de la victoria frente a los holandeses.

“No hay rival pequeño, no hay que bajar la guardia. Vendremos a buscar esa victoria. El martes (hoy) tenemos el juego contra Holanda. Saben los muchachos que no vamos a bajar la guardia. Sabemos la importancia de ir a Japón y ser el primer lugar. Sabemos dónde estamos parados, vamos a venir con todo (…). Nuestra meta no es México, sino ser campeones en Japón. Sería bonito para todos estar en Olímpicos, queremos estar ahí con México”.

El duelo entre mexicanos y holandeses tendrá lugar en el Estadio Charros a partir de las 19:00 horas.

Independientemente del resultado de este juego, los dirigidos por Gabriel Castro ya tienen un lugar asegurado en la siguiente fase para luchar por un boleto a los próximos Juegos Olímpicos, pues disputarán la Súper Ronda entre el 11 y 16 de noviembre en la ciudad de Tokio, Japón.