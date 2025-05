Mexicanos se coronan en el Medio Maratón Internacional de Zapopan

Por segundo año consecutivo, no hubo mujer más rápida en el Medio Maratón Internacional de Zapopan que la jalisciense Isabel Oropeza Vázquez, quien se adueñó del primer lugar con un tiempo de 1:15:56.

Este domingo, se llevó a cabo la 36ª edición de la fiesta atlética más importante de Zapopan. Los 21K se vieron protagonizados por un espíritu inquebrantable de los corredores, gran alegría y orgullo, sobre todo, porque el podio tuvo una gran presencia mexicana, destacándose Isabel Oropeza que se proclamó campeona de la prueba sin tener rival que le pudiera meter presión.

“La verdad estoy muy contenta por toda la gente que nos alienta y que nos echa porras. Queríamos romper el récord, nos preparamos para eso, no se logró, pero igual se consiguió otro de los objetivos que era ganar” indicó la bicampeona.

En la rama varonil, se vivió una intensa pelea entre dos rivales que realizaron una carrera sin igual. Con dramatismo en el cierre del recorrido, el mexicano Óscar Fernando Crisóstomo le arrebató la cima al keniano Eliud Kripkorir. Desde el inicio de la carrera, los dos atletas estuvieron en una disputa sumamente reñida y aunque les siguieron de cerca otros corredores, tanto Crisóstomo como Kripkorir se convirtieron en los principales protagonistas.

En la recta final de la carrera, ambos se quedaron solos para luchar por la primera posición y estuvieron intercambiando constantemente la punta . Con un último aliento y dando lo mejor de sí, Óscar Fernando dio el extra para cruzar la meta con apenas dos segundos de diferencia, respecto al africano.

“Fue muy emotivo este triunfo que no me lo esperaba, me sentí muy bien en la competencia y se me dio. La verdad no estaba en mis planes venir a competir, pero me sentí muy fuerte. No me había probado en un medio y la verdad me sentí muy fuerte. Al final quedamos dos, yo veía que él venía sufriendo también. Por un momento pensé en bajarle, pero dije si yo vengo cansado, él también viene cansado y lo decidimos en los últimos 200 metros”, señaló el mexicano.

Ganadores de la 36ª edición del Medio Maratón de Zapopan

Rama Femenil

1 Isabel Oropeza Vázquez | 1:15:56

2 Risperi Biyaki Gesawa | 1:18:24

3 María Magdalena Barba | 1:19:22

Rama Varonil

1 Fernando Crisóstomo Olivares | 1:06:39

2 Eliud Kipkorir Kosgei | 1:06:41

3 Juan Pablo Espinoza | 1:06:46

MB