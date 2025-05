Juan Pablo Leñero se echaba agua con un rociador tras terminar el Medio Maratón de Zapopan. Estaba exhausto y por su frente se escurrían copiosas gotas de sudor, pero dejaba escapar una sonrisa enorme, el evento lo ameritaba. En poco más de dos horas recorrió los 21 kilómetros, y aunque después del kilómetro 17 comenzó a cansarse, siempre estuvo convencido de que terminaría el Maratón.

“Estuvo buenísimo. Estuvo muy padre y muy bien organizado. Esta ruta fue retadora, pero se logró. A mí me sorprendió mucho porque estuvo pesado, a la altura del kilómetro 17 más o menos, pero encontré muchas porras que me echaron la mano para levantar, para seguirle y terminar” , relató.

Los participantes partieron alrededor de las 6:30 horas de la Basílica de Zapopan para correr por el Polvorín, Andares, Patria, Ávila Camacho, Enrique Díaz de León, Laureles y el Vigía. Esta edición, la número 36 del Medio Maratón, contó con asistencia récord de participantes, pues seis mil 794 corredoras y corredores estuvieron presentes en el evento. Además, este año se dedicó el Maratón a la comunidad wixárika de Jalisco.

Las y los primeros participantes cruzaron la meta cerca de las 8:00 horas. El primer lugar varonil se lo llevó Óscar Fernando Crisostomo Olivares, mientras que en la categoría femenil ganó la jalisciense Isable Guadalupe Oropeza. En tanto, Arnoldo Aguilar fue el primero en cruzar la meta en la categoría de silla de ruedas.

Para Martín, otro corredor, este Medio Maratón fue su cuarta carrera. Hizo un tiempo de 1:55:00, lo que vio como un logro luego de lo demandante que fue la ruta. “La ruta estuvo complicada, pero muy bien todo y la organización. Está combinada con subidas y bajadas, y a la mitad ya empiezas a sentir pesado, pero disfrutas llegar a la meta”, comentó.

Después de las 8:30 horas comenzaron a llegar los demás participantes. Bañados en sudor, unos cruzaban la meta con los brazos en alto; otros cerraban los ojos, agarraban aire y posaban para las fotos que sus familiares, parejas y amigos les tomaban desde la valla perimetral. Unos más llegaban hasta donde les colgaban las medallas que reconocían su esfuerzo, todos con una sonrisa que, parecía, se desbordaría del rostro.

Juan Pablo Anguiano hizo una hora con 46 minutos. Terminó la carrera y se acomodó debajo de un árbol para descansar y hablar por teléfono con su papá. Para él, este Medio Maratón fue un éxito, pues se propuso como meta hacer menos de una hora con 50 minutos, puesto que esta fue su segunda carrera tras participar en el Medio Maratón de Guadalajara en febrero pasado.

“Me cansé mucho, pero sí me sentí más preparado que en el pasado y estoy muy contento. Me empecé a cansar a la altura de la estación Zapopan Centro, pero empecé a respirar a otro ritmo y me sirvió para acabar. No es por sonar presumido, pero yo siempre supe que la iba a terminar. En qué estado no sé, pero la iba a terminar sí o sí” , bromeó Juan Pablo. También lucía exhausto, pero sumamente contento por haber logrado su meta.

