Después de caer eliminados por América por segundo torneo consecutivo, el director técnico del Cruz Azul, Vicente Sánchez, aseguró que la serie se iba a definir por detalles, por lo que se dijo agradecido por lo que hicieron sus jugadores dentro del terreno de juego.

“Analizaremos el juego ahora, es muy rápido esto. Simplemente, bueno, quedamos en semifinales. Sabíamos que esta serie se iba a definir por detalles, para un lado o para otro. Así son las semifinales, es lo hermoso que tiene la liga mexicana cuando empieza lo que es la liguilla. Hay que estar siempre muy, muy preparado para ese tipo de partidos, y bueno, hoy les tocó a ellos. Ahora queda dar vuelta a la página lo antes posible y agradecer a los jugadores todo lo que vienen haciendo durante todo el semestre”, señaló.

De igual manera, detalló que tenían conocimiento de que sería un juego apretado e intenso, y fue hasta el partido 20 cuando les tocó caer, tras 19 partidos sin derrota, por lo que lamentó que le hizo falta tiempo a su equipo para conseguir el gol que les hubiera dado el pase a la final.

“Primero, no hay errores. Somos un equipo. Cuando ganamos, ganamos todos; cuando perdemos, perdemos todos. Era el partido 20. Nos tocó perder el partido 20. Teníamos 19 partidos sin perder. Nos tocó en el 20. Es una semifinal. Sabíamos que iba a ser un juego así de apretado, de intenso. Sabíamos que ellos iban a buscar lo antes posible estar más cerca del área nuestra. Nosotros íbamos a buscar una transición, que era más o menos lo que habíamos preparado. Se dio. Encontramos el gol en una transición. Después vinieron los goles de ellos. Después quisimos ir por el gol nosotros también de vuelta. Pero no dio tiempo”, agregó.

Al final, puntualizó que fue complejo tener actividad en tan poco tiempo, ya que nunca tuvieron un receso. Pese a ello, se dijo conforme con lo que mostró su equipo y agradeció a la afición por el apoyo recibido.

“Porque no es fácil jugar cada tres días, cada dos días, no es fácil. Nosotros no paramos de jugar, solo en el receso de FIFA, que ahí hubo una semana. Luego jugamos cada tres días y, bueno, ahora a agradecerle a la familia que siempre estuvo apoyando a todos los jugadores, a los jugadores, a la afición que nos apoyó todo el torneo y lo va a seguir haciendo”, concluyó.

