Mexicanos no libran el corte en Florida

En un día complicado por las condiciones climáticas que se presentaron sobre el campo PGA National (Champion), los jugadores mexicanos no contaron con un buen día de golf marcando resultados sobre par y desafortunadamente no lograron pasar el corte en el Honda Classic, por lo cual no verán actividad el fin de semana.

El tapatío Carlos Ortiz firmó una tarjeta de de 72 golpes en la segunda ronda, dos sobre par. Roberto Díaz terminó con cuatro sobre par, 74 golpes. Y de igual manera José de Jesús Rodríguez tuvo una segunda ronda de cuatro sobre par.

Bajo unas condiciones climáticas con mucho viento, se llevó a cabo la segunda ronda del Honda Classic en el famoso campo de PGA National (Champion). Desde temprano el viento empezó a soplar y conforme fueron pasando las horas también fue incrementando para convertirse en el factor de día. La dificultad se vio reflejada en los scores finales, ya que fueron pocos los que lograron firmar tarjetas por debajo del par.

El surcoreano Sungjae Im fue capaz de acoplarse a las condiciones climáticas para empatar la ronda más baja del día. Con un score casi perfecto de siete birdies y un solo bogey, para marcar un score de 64 golpes, Im saltó hasta la primera posición junto con el estadounidense Keith Mitchell, quien contó con una segunda ronda de 66 golpes, cuatro abajo de par. Ambos jugadores iniciarán el fin de semana con una ventaja de un golpe sobre el estadounidense Lucas Glover.