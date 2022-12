Con el ánimo a tope por haber regresado a una Final de la Copa del Mundo, el astro argentino Lionel Messi reconoció que ha sido una locura lo que han pasado para llegar hasta este punto.

En entrevista para TyC Sports, el número 10 del cuadro albiceleste recordó un poco del camino de Argentina en Qatar 2022, certamen en donde incluso iniciaron perdiendo ante Arabia Saudita.

“Es una locura lo que estamos viviendo acá en cada partido con la gente, lo que se vive en Argentina. Lo dijimos al principio cuando nos tocó iniciar perdiendo, que confiaran porque sabíamos de puertas para adentro lo que este grupo puede llegar a dar y ahora estamos en una Final más y eso hay que disfrutarlo”.

“Sabíamos que lo podíamos hacer, había mucha confianza, no mentimos en ningún momento. Sabíamos que no éramos los máximos candidatos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie y todo lo que hicimos lo ganamos con méritos propios, saliendo de una muy difícil por haber empezado mal”, finalizó Messi.

Argentina avanzó hasta el partido por el título después de superar con un categórico 3-0 a Croacia, y ahora tendrán que esperar al ganador del juego entre Francia y Marruecos para saber quién será su último rival en su búsqueda de alcanzar la gloria mundialista.

