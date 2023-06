El argentino Lionel Messi tomó la decisión de dejar el futbol de Europa para ir a tener una vida más tranquila, pero llena de billetes, en Estados Unidos.

El argentino fue anunciado como el nuevo refuerzo del Inter de Miami en la MLS, el bombazo más grande de la liga estadounidense y uno de los más trascendentales en el mundo del futbol.

Recién campeón del mundo en Qatar 2022 y estelar del PSG en los últimos años, Messi optó por dejar el viejo continente y regresar a América, para comenzar a ponerle punto final a su brillante carrera dentro de las canchas.

Y ahora que Leo anda en China, en la concentración de la Albiceleste, que sostendrá un par de amistosos en Asia, charló con Titan Sports y entre otras cosas, como el señalar que no se ve en la siguiente Copa del Mundo, explicó que temas como el Balón de Oro, han dejado de tener importancia en su vida.

"En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos", expresó el ex del FC Barcelona.

Y recalcó: "El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo".

