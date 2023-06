La posibilidad de que Messi terminara en la Major League Soccer (MLS) en algún punto de su carrera siempre estuvo latente, sin embargo, la noticia de su arribo al Inter de Miami ha tomado por sorpresa a propios y extraños.

Justo cuando parecía que su regreso al Barcelona o su fichaje al futbol de Arabia Saudita eran los escenarios más viables, este miércoles llegó con una serie de trascendidos que con el paso de las horas fueron confirmados por el mismo futbolista argentino.

Reportes desde Europa, en especial reportes del periodista Fabrizio Romano colocaron al campeón del mundo como nuevo jugador del conjunto de Florida, algo que horas después se convirtió en realidad gracias a que Messi, en entrevista para Diario Sport y Mundo Deportivo, reconoció que su siguiente destino sería jugar en el conjunto flamingo.

“Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no tengo cerrado al 100%, nos faltan algunas cosas pero bueno, decidimos continuar el camino allá”, comentó el que para muchos es el mejor futbolista de la historia.

Respecto a su negativa para volver al Barcelona a pesar de que el club buscaba su retorno tras dos años en el PSG, Messi dio a conocer los motivos por los que prefirió no volver al club en donde se convirtió en ídolo.

“Si bien escuché que se decía que la Liga había soltado todo y que estaba todo bien para que vuelva, todavía faltaban muchísimas otras cosas para que se den. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldos y la verdad es que yo no quería pasar por eso o tener algo que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado”.

“No quería pasar por todo, y la vez que me tuve que ir la Liga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Tenía el miedo de que volviera a pasar lo mismo y andar corriendo como me pasó que me tuve que venir a París para estar en un hotel mucho tiempo, con mi familia yendo al colegio aún estando en el hotel. Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barcelona. Me hubiese encantado pero no se pudo, también quiero salir un poco del foco. Pensar más en mi familia. Tuve dos años en donde a nivel familiar estaba tan mal que no lo disfrutaba”, comentó.

Barcelona sacó el cobre

Ante la decisión de Messi por mudarse al futbol de los Estados Unidos, el Barcelona no tardó en dar a conocer su postura institucional, misma que ha sido mal recibida por el público en general que considera de mal gusto el actuar por parte del equipo catalán.

“El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana”.

“El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años. Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça”, reza el comunicado del equipo.

Durante los últimos días el Barcelona, y sobre todo su afición, habían soñado con la posibilidad de traer de regreso al jugador argentino, mismo que salió del club en agosto de 2021 para vestir la camiseta del París Saint Germain.

El efecto Messi ya llegó a Miami

Aunque reconoció que aún no estaba al 100% arreglado con el Miami, el fichaje de Messi con el equipo de Florida ya causó efectos colaterales en los Estados Unidos y en competencias como la Leagues Cup.

En este sentido, el primer duelo del 10 argentino con la camiseta de su nuevo equipo sería ante La Máquina el próximo 21 de julio, y sabedores de que Messi podría ver actividad en este juego, los boletos para dicho compromiso se han posicionado como los más codiciados del momento.

Esta situación trajo un incremento importante en el precio de las entradas al estadio de Miami para ese compromiso de la Leagues Cup, ya que de un momento a otro los tickets que costaban 29 dólares pasaron a costar 329.

Además, los boletos para otros partidos del Inter, tales como el duelo entre los flamingos en contra de los Ángeles FC del próximo 3 de septiembre, presentaron un aumento en su precio que los llevó de los 81 a los 422 dólares.