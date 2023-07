En su primera rueda de prensa con el Inter Miami, Sergio Busquets se mostró encantado de volver a compartir vestuario con Leo Messi y confió en repetir en Florida los éxitos que consiguieron juntos en el Barcelona.

"Estoy muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero. Fueron muchos años en Barcelona", comentó el mediocentro español.

"Nos separamos y ahora el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos, de volver a disfrutar, y estoy con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del futbol, un gran amigo y una gran persona (...). Ojalá podamos llevar lo que ya hicimos (en el Barcelona) ahora al Inter Miami", añadió.

Tanto Messi como Busquets, que fueron presentados oficialmente el pasado domingo con la camiseta rosa del Inter Miami, estarán disponibles para el técnico Gerardo 'Tata' Martino para debutar este viernes en el partido contra el Cruz Azul correspondiente a la jornada inaugural de la Leagues Cup, un nuevo torneo oficial en el que se enfrentan todos los equipos de la MLS y de la Liga MX.

"Ahora empieza un torneo nuevo y ojalá podamos estar a la altura de lo que el club quiere y seguro que poco a poco iremos creciendo", apuntó Busquets, quien dijo que esta aventura en EU es un "desafío totalmente" diferente para él que asume "con muchísima ilusión y con muchísimas ganas".

"Mi sueño es disfrutar de nueva experiencia en lo deportivo y lo familiar, que llevo toda la vida sin salir de mi zona de confort, de mi casa, con mi familia, con mi gente... Esta es una experiencia nueva que queríamos vivir y qué mejor manera que vivirla aquí en EU y, en concreto, en Miami", agregó el futbolista español.

No obstante, Busquets dejó claro que no ha ido a Miami de vacaciones y recalcó que quiere "seguir ganando".

"Me gusta competir muchísimo, prepararme de la mejor manera, intentar ayudar a todos y que todos me ayuden para adaptarnos lo más rápido posible, mejorar el club y, al final, luchar por los objetivos, que no deben de ser otros que pelear por todos los títulos en que competimos", finalizó.