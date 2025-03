Para este 2025, el Mérida Open alcanzó una nueva categoría tras subir de 250 a 500 y, además, también estrenó una nueva campeona. La estadounidense Emma Navarro, venció en dos sets a la colombiana Emiliana Arango para alcanzar el segundo título WTA en su carrera, pero el primer 500.

Ante este hecho, Navarro confesó que haberse coronado en una competencia de esta categoría fue algo que nunca imaginó. Sin embargo, este logro es producto de todo lo que ha trabajado desde muy temprana edad teniendo un ascenso muy importante en los últimos meses que son coronados por este nuevo campeonato.

“Creo que nunca he sido tan buena en mirar al futuro, así que nunca me he imaginé jugando en una final WTA 500 al comienzo. Creo que nunca me había imaginado ganar en categoría 500. Respecto a Emiliana Arango, ella ha venido desde la clasificación y aún así ha tenido una buena partida.

“He trabajado muy duro en estos primeros meses del año, pero en los últimos dos años que he estado en tour, he aprendido mucho y continuaré aprendiendo y mejorando. Es lo que me gusta del tenis, siempre hay mucho más que aprender. Creo que este es un buen paso en la dirección correcta y estoy emocionada por el futuro”, comentó la estadounidense.

Sobre su estadía en México, destacó la calidez de los aficionados aztecas y el arropo que le brindaron durante los días en los que compitió.

“Los aficionados aquí son increíbles. Cada vez que vengo a México me hacen sentir muy especial. La gente aquí es muy amable y apasionante. Me han hecho sentir como si estuviera en casa toda la semana. Estoy muy agradecida por eso”, finalizó Navarro.

