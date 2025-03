Atlas despierta y golea fácil al Atlético San Luis

Atlas rompió su mala racha y volvió a la senda del triunfo tras imponerse 3-1 al Atlético San Luis en el Estadio Jalisco. Los rojinegros, que llegaban con dos derrotas consecutivas y una sequía de 225 minutos sin anotar, encontraron en Uros Durdevic la clave para darle la vuelta a un partido que comenzó cuesta arriba.

El encuentro arrancó con un balde de agua fría para los locales. Apenas al minuto 8, Óscar Macías aprovechó una débil marca de la zaga rojinegra, en especial de Leo Flores, quien jugó fuera de posición en la lateral derecha, para abrir el marcador y hacer temblar a la afición atlista. San Luis tomó confianza y Atlas, aunque intentó reaccionar, se mostró impreciso frente al arco rival, desperdiciando varias oportunidades que aumentaban la frustración en la tribuna.

Sin embargo, apenas iniciado el segundo tiempo, la presión rojinegra encontró recompensa. Al minuto 46, Durdevic, con olfato goleador, empujó el balón al fondo de las redes y rompió la sequía ofensiva de los Zorros, desatando el grito contenido de la afición en el Jalisco.

Con el empate, Atlas tomó el control del partido y al minuto 64 consumó la remontada. Gustavo Del Prete, quien había tenido una actuación discreta, rayando en lo mediocre, apareció en el área para conectar un certero remate de cabeza y poner el 2-1. Fue su primer gol con la camiseta rojinegra y su última acción en el campo antes de ser sustituido.

El golpe definitivo llegó al 72’, nuevamente con Durdevic como protagonista. El delantero montenegrino firmó su doblete con un golazo, confirmando su buen momento y alcanzando cinco anotaciones en el Clausura 2025.

Atlas pudo haber hecho el marcador más abultado, pero la falta de contundencia evitó una goleada. Aun así, los tres puntos le permiten a los Zorros llegar a 10 unidades en el torneo y recuperar confianza de cara a su próximo compromiso, una visita a la frontera para enfrentar a los Xolos de Tijuana.

Los rojinegros han despertado y lo hicieron ante uno de los peores equipos del torneo, pero deberán demostrar que este triunfo no es solo un espejismo, por lo que no deben echar campanas al vuelo, ya que siguen lejos de zona de Play In todavía.

ALINEACIONES

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

25. Leonardo Flores

2. Martín Nervo

5. Matheus Doria

185. Víctor Ríos

17. Rivaldo Lozano

(83’ 4. A. Mora)

MEDIOCAMPISTAS

18. Jeremy Márquez

(79’ 216. P. Ramírez)

26. Aldo Rocha

10. Gustavo Del Prete

(65’ 20. D. González)

DELANTEROS

19. Eduardo Aguirre

(83’ 8. M. García)

32. Uros Durdevic

(79’ 7. M. Cóccaro)

D.T. Gonzalo Pineda

SAN LUIS

PORTERO

1. Andrés Sánchez

DEFENSAS

194. Román Torres

(85’ 203. D. Avitia)

4. Julio Domínguez

(73’ 14. M. García)

31. Eduardo Águila

18. Aldo Cruz

(85’ 7. B. Galdames)

MEDIOCAMPISTAS

8. Juan Sanabria

10. Mateo Klimowicz

(46’ 9. L. Bonatini)

13. Rodrigo Dourado

21. Óscar Macías

DELANTEROS

19. Sebastien Salles-lamonge

(73’ 16. J. Murillo)

11. Vitor Ferreira

D.T. Domenec Torrent

