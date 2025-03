Mérida Open 2025, uno de los mejores torneos de tenis que se ha tenido en México

El tenis femenino continúa consolidándose y expandiéndose dentro de México y el cierre de la tercera edición consecutiva del Mérida Open AKRON vino a confirmar que el gusto entre los aficionados por el deporte blanco ha crecido considerablemente en todo el país.

De acuerdo con el director del certamen, Gustavo Santoscoy García, en la capital yucateca se vivió uno de los mejores eventos WTA 500 que se han tenido en la nación tricolor y tuvo el atrevimiento de declarar que el Mérida Open AKRON 2025 puede ser acreedor al título de mejor evento del año que otorga la organización de la WTA, compitiendo directamente con ciudades de alto prestigio como Charleston, pero que lo más importante para la familia Santoscoy es seguir promoviendo este tipo de competencias en todo México.

“Hemos hallado un ambiente que hace mucho no veíamos en el tenis, esos ambientes que nos hacen la piel chinita. Ayer tuve el reporte de la supervisora de la WTA, y realmente creo que es la primera vez que no hubo nada ningún señalamiento, más que algunos comentarios para mejorar. Realmente las jugadoras tuvieron una semana espectacular, me atrevo a decir que pudiéramos ganar el mejor torneo del año por cómo las tenistas respondieron.

“Hoy en día tenemos la fortuna de tener dos torneos 500 (Guadalajara y Mérida), hablamos de que son dos de los 16 mejores torneos del mundo. En Mérida presenciamos uno de los mejores cuadros que hemos tenido en México con Emma Navarro, Paula Badosa, Maria Sakkari.

"Pero en GS Spors Management estamos con la intención de seguir creciendo varios proyectos, estamos en Guadalajara, Puerto Vallarta, queremos volver a San Luis Potosí, nos interesa mucho Querétaro, estamos en Cancún a través del golf, y próximamente estaremos dando anuncios de que viene para México”, comentó Santoscoy.

La siguiente parada de la WTA en México será el Puerto Vallarta Open WTA 125 que se realizará del 24 al 30 de marzo en el hotel Sheraton Buganvilias y que tendrá a jugadoras como la china Yue Yan, quien es 51 en el ranking mundial, además de Olivia Gadecki, finalista del Guadalajara Open 2024, entra otras.

