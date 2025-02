La turca Zeynep Sönmez continúa intratable en territorio yucateco. Por séptimo partido consecutivo, contando la edición del 2024 en la que fue campeona, la tenista consiguió un importante triunfo ante la polaca Magda Linette, quien decidió retirarse antes de finalizar el segundo set, tras derrotarla por parciales de 6-3 y 3-1 para avanzar a los Cuartos de Final del Mérida Open AKRON 2025.

Sönmez se ha convertido en la favorita del público meridano, su tenacidad y agresividad en su juego le han permitido tener un paso firme desde el Yucatán Country Club y contra Magda Linette no fue la excepción.

Zeynep tuvo un ligero desliz en el comienzo del partido, ya que Linette se quedó con el primer game. No obstante, la joven de 22 años se aprovechó de algunos errores de su contrincante para remontar el set y tomar el control del encuentro.

Dentro del segundo episodio, Sönmez se hizo de la ventaja y ya no la soltó. Acumuló los primeros dos games, mientras que Linette descontó en el tercer juego. Sin embargo, para el cuarto Zeynep rompió el saque de la polaca para sellar la victoria sin complicación alguna.

Cabe destacar que, Magda Linette decidió retirarse sorpresivamente. Puesto que, a primera instancia, no se le pudo observar quejarse de alguna lesión ni solicitar atención médica previa, por lo que no se sabe con certeza el por qué no pudo continuar dentro del juego.

El amplio dominio de Sönmez se vio reflejado en el 60% de efectividad en sus servicios, además del 67% de los puntos ganados que registró cuando tuvo el saque de su lado y el camino hacia un posible bicampeonato se fortalece.

SV