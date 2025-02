Gerard Piqué causa polémica proponiendo nuevas reglas para el futbol y el tenis

Recientemente el exfubolista del Barcelona, Gerard Piqué, acudió como el primer invitado al nuevo podcast de Iker Casillas “Bajo los palos” , donde entre muchos temas que platicaron, hubo uno que se hizo viral al instante.

En la charla, Piqué habló sobre su inconformidad de ir a un estadio y que los partidos terminen 0-0 , “No puede ser que tú vayas a un estadio de fútbol, te gastes 300 euros en un partido de Champions y acabe el partido 0-0”, por lo que propuso lo siguiente: “tiene que pasar algo para que no fuera así, propuesta estúpida, acabas 0-0, cero puntos para los dos equipos, ¿Qué pasaría?, al minuto 70 se abre el partido”, mencionó el exdefensa.

 

Por lo que los amantes del futbol mencionaron que la regla no tenía sentido, “esas reglas que las lleve a Kings League, no al futbol”, “eso no tiene sentido”, “ en México todos terminarían sin puntos , que tontería”, fueron algunos de los comentarios reaccionando a la propuesta de Piqué.

Además, la expareja de Shakira habló no solo del futbol, sino también del tenis, quien también dijo que quisiera modificar algunas reglas. “¿Por qué sacas dos veces en el tenis?, ponte a pensar, son 30 segundos más y el tío está botando la pelota, la gente no quiere ver esto, la gente quiere ver el punto ”, dijo el exdefensor español. Aunado a eso, también comentó que ya ha intentado cambiar las reglas del tenis pero no lo han dejado , “nosotros lo intentamos hacer con la Copa Davis, pero no hay manera, la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, no cambia las cosas”.

 

Con el tema del tenis, Gerard también dejó claro que si no cambian las reglas ya nadie querrá jugar al deporte blanco. “El tenis es un deporte espectacular, el tenis te está diciendo que todas las estadísticas la gente cada vez juega menos al tenis y cada vez más la gente juega al Padel”.

¿Será que si en un futuro las Federaciones no cambian algunas reglas del deporte, la gente los consuma menos?.

ML