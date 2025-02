Cuando casi todas las favoritas habían caído sorpresivamente, la española Paula Badosa vino a poner orden en el Mérida Open AKRON 2025 y se estrenó con una sólida victoria sobre la rumana Jaqueline Cristian por parciales de 6-2 y 6-1 en un partido que duró poco más de la hora.

La segunda mejor sembrada de la competencia no tuvo mayor inconveniente para cumplir con los pronósticos y conseguir su pase a los Cuartos de Final. Aunque, por instantes, Cristian trató de darle pelea, Badosa se mostró sumamente agresiva y aprovechó sus poderosos saques para dominar a la rumana.

Durante el primer capítulo, Jaqueline logró igualar el set 2-2, sin embargo, Paula rápidamente retomó la ventaja y controló las condiciones del encuentro a su merced; posteriormente, para el segundo capítulo ganó cinco games en fila y Cristian alargó su agonía rompiendo un match point, pero al siguiente saque no perdonó y finalmente se quedó con el punto ganador.

En total, la española presentó ocho aces a favor y registró el 87% de puntos ganados en su primer saque, por 44% que registró la rumana. Con estos números, Badosa se consolida como una jugadora potencialmente favorita a quedarse el título. En siguiente ronda estará enfrentando a la australiana Daria Saville.

Badosa se siente en casa jugando en México

"México es el país que más ilusión me hace jugar. Sé que soy de España, pero aquí me he sentido siempre muy querida, he tenido recuerdos de los más bonitos de mi carrera, sobre todo en Guadalajara. Los fans son muy apasionados, me tratan increíblemente bien. No tenía pensado jugar esta semana, pero cuando vi que el torneo se hacía en México no dudé en venir", agregó la española.

SV