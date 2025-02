Artur Beterbiev revela si piensa en el retiro tras perder su invicto

Artur Beterbiev perdió su invicto y el campeonato indiscutido semi pesado en la revancha contra Dmitry Bivol en una de las peleas más esperadas por los fanáticos del boxeo profesional. Después de eso, se le preguntó por la posibilidad de salir de los cuadriláteros tras esta derrota.

A pesar de tener un importante historial de lesiones que ha incluido problemas en la rodilla, el hombro, las costillas y una infección en la mandíbula, Beterbiev aún no piensa en colgar los guantes . A los 40 años de edad, el boxeador aseguró que aún no contempla el retiro y que buscará seguir peleando mientras el físico se lo permita.

"Quieres continuar, pero tienes algunos problemas, y es un momento duro. Pero estoy feliz de que eso ya pasó. Espero no tener más lesiones en el futuro y creo que todo lo que no te mata, te hace más fuerte”, señaló Beterbiev en entrevista con The Ring Magazine.

¿Se acerca el retiro de Artur Beterbiev?

Artur Beterbiev dio una respuesta contundente cuando le preguntaron si tiene un tiempo límite para su carrera en mente, negando cualquier especulación tras su derrota ante Dmitry Bivol.

“ Como dije antes, hago este trabajo porque quiero, no porque alguien me lo pida. Quiero hacerlo y quiero continuar ”, mencionó el boxeador.

El excampeón de los semi pesados negó rotundamente la posibilidad de retirarse en un futuro cercano, y buscará mantenerse en la élite del boxeo a nivel mundial.

A pesar de ya tener 40 años cumplidos, el peleador ruso ostenta el mayor porcentaje de nocauts entre los campeones mundiales . Además, indicó que no tiene planes de bajar el ritmo de peleas o intensidad a corto plazo tras caer derrotado por primera vez en Riad ante Dmitry Bivol.

MBV